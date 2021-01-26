Survivor'da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Ocak 2021 sembol oyunu kim kazandı?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın son bölümünde ödülü hangi takımın kazandığı merak ediliyor. İzleyiciler Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan mücadeleyi heyecanla takip ettiler. Survivor'da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Ocak 2021 sembol oyunu kim kazandı?

Survivor Türkiye 2021'in 13. bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşandı. Survivor'da pazar akşamki son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Gönüllülerin müthiş geri dönüşü oyunun seyri değişmişti. Dün akşamki ödül oyununda da tempo hiç düşmedi. Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte kişi başına dörder kızarmış tavuk baget ödülünü kazandılar.

SURVİVOR 25 OCAK ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise baget tavuklar oldu. Kazanan takımda herkes kişi başı 4'er tane tavuk yiyebilecek.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Sergen oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı.

İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi.

Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.