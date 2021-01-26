Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tavuk ödülünü kim kazandı?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın son bölümünde ödülü hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Ödül oyununda iki takım kızarmış tavuk baget ödülü için yarıştılar. Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tavuk ödülünü kim kazandı?

Survivor Türkiye 2021'in 13. bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşandı. Survivor'da pazar akşamki son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Gönüllülerin müthiş geri dönüşü oyunun seyri değişmişti. Dün akşamki ödül oyununda da tempo hiç düşmedi. Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (TAVUK ÖDÜLÜ)

Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte kişi başına dörder kızarmış tavuk baget ödülünü kazandılar.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı.

İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi.

Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.