Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor zipline ödülünü kim kazandı? 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'nin 18 Mayıs'ta ekrana gelen bölümünde ödül oyunu kıran kırana geçti. Peki Survivor, 18 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 18 Mayıs Survivor raporu!

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler zipline, helikopter, havuz partisi, malikane ve Oppo Reno 3 ödülleri için yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada oyun 9-9!a gelirken izleciler ekrana bağlandı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor zipline ödülünü kim kazandı? 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 80. Bölümde oynanan ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. gönüllüler küçük bir fark ile avantajı elde etti!

Bayrak yarışına kalan oyunda kazanan taraf 10-9 Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı zipline, helikopter, havuz partisi, malikane ve Oppo Reno 3 kazandı.