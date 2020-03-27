Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından kim gönüllüler takımına geçecek?
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Meryem, Magazin, Güncel

Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından kim gönüllüler takımına geçecek?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2020 yarışmasına sakatalıklar damga vurdu.Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gönüllüler takımından bir yarışmacının diskalifiye edildiğini bildirdi. Yanı sıra ünlüler takımından bir yarışmacının da gönüllülere geçeceğini belirtti. Peki, gönüllüler takımına kim geçecek?

27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:40
Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımından kim gönüllüler takımına geçecek?

Survivor'da üst üste sakatlıklar nedeniyle diskalifiyeler artmıştı. Ilıcalı'nın son açıklamasıyla da gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettiğini duyurdu. Gönüllüler takımındaki eksik ise ünlüler takımdan bir oyuncunun transferiyle tamamlancak. Survivor 2020 diskalifiye olan yarışmacılar kimler? ünlüler takımından gönüllülere geçecek isim kim?

MERYEM, DİSKALİFİYE OLDU

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması ekrana gelmeye devam ederken, bir diskalifiye şoku daha yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesanbından, bir süredir dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle gönüllüler takımındaki Meryem Kasap'ın, hem değerlendirmeler hem de kendi isteği sonucu adaya veda ettiğini açıkladı. Evrim'in, takım için yük olduğunu belirttiği Meryem Kasap'ın gidişiyle, gönüllüler takımındaki eksiklik, ünlülerden bir yarışmacının transferiyle tamamlanmış olacak.

Meryem Kasap

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİM GİDECEK?

Üst üste sakatlıklarla diskalifiye sayısının arttığı 2020 Survivor yarışmasında, Meryem'in yerine ünlüler takımında kimin geçeceği merak konusu oldu. Diskalifiye ve transfer açıklamasını yapan Ilıcalı ise diğer takıma geçecek isimi belirtmedi. Takım içerisinde verilecek bir karar veya oylama doğrultusunda hangi ismin gönüllülere geçecegi belli olacak.

KİMLER DİSKALİFİYE OLDU?

2020 yılı Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına güçlü birçok yarışmacı sakatlıkları nedeniyle veda etti. Buna göre diskalifiye olan isimler; Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın şeklindeydi.

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