Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan SMS sıralaması nedir?

İletişim ödülü heyecanı ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmasında eleme öncesi ünlüler ve gönüllüler beklenen iletişim oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda iki takım da kıyasıya yarıştı. Ardından ünlülerin eleme konsey için yarışmacılar bir araya gelecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, 6 Nisan iletişim ödülü nedir? Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan SMS sıralaması nedir?

İletişim ödülü heyecanı ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmasında eleme öncesi ünlüler ve gönüllüler beklenen iletişim oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda iki takım da kıyasıya yarıştı. Ardından ünlülerin eleme konsey için yarışmacılar bir araya gelecek. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, 6 Nisan iletişim ödülü nedir? Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan SMS sıralaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İki dokunulmazlığı da üst üste kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayları İsmail ve Doğan olurken, ikinci kez de Sergen ile Batuhan potaya giden isimler oldu.

Ünlüler takımında haftanın SMS birincisi ise Batuhan oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın en önemli oyunlarından olan iletişim oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımları mücadelesini sürdürdü. Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden oyunun kazananı Berkay'ın sayısı ile gönüllüler oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Haftanın heyecan yaratan iletişim oyununun ödülü açıklandı. Oyunu kazanan takımın ünlüler olması durumunda yarışmacılar arkadaşlarından sesli mesaj alabilecek, gönüllüler kazanırsa ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecekler. Aynı zamanda kazanan takım oyunlar oynayabilecekler.