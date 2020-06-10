Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!
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Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!

9 Haziran Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da eleme konseyi heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımdan adayların çıktığı gecede izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte elenen isim!

Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!
10.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:17

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor'da eleme akşamı yaşandı. İzleyicilerin heyecanlı anlar yaşadığı bölümde eleme adayları belirendi. Kırmızı ve Mavi takımdan 2'şer yarışmacı eleme adayı olurken adaya veda eden isim de belli oldu.

SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2020'de 9 Haziran Salı akşamı eleme adayı olan isimler belirlendi. Mavi ve Kırmızı takımdan toplam 4 yarışmacı eleme adayı olurken adaylar şu şekilde açıklandı.

Kırmızı takım eleme adayları: Berkan, Yunus Emre

Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!

Mavi takım eleme adayları: Evrim, Yasin

Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

9 Haziran Salı akşamı Survivor 2020'de adaya veda eden isim açıklandı. Mavi takımdan Yasin ve Evrim, Kırmızı takımdan ise Berkan ve Yunus Emre'nin aday olduğu gecede Oylama sonucu adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!
Yunus Emre Özden

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