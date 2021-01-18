Survivor'da kim elendi? Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor yedek oyuncular kimler?

Survivor'da dün akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, Survivor'da kim elendi? Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Oyun sonrası ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar eleme adayı olmasını istediği yarışmacıların isimlerini yazdı. Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu. İlk eleme oyununu kaybeden ünlüler takımındaki aday ise İlayda olmuştu.

Survivor'ın ikinci haftasında eleme olmadı. İki eleme adayı İlayda ve Sancakay'ın yanına bir isim daha eklenecek ve üç isimden biri Survivor'a veda edecek.

Survivor 17 Ocak Pazar günü eleme olmadı. Eleme Salı günü yapılacak konseyde belli olacaktır. Şuanda 2 eleme adayı isim mevcut.

1. eleme adayı : İlayda

2. eleme adayı : Sancakay

SURVİVOR YEDEK OYUNCULAR KİMLER?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.