Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? 20 Nisan Survivor elenen isim?
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Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? 20 Nisan Survivor elenen isim?

Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? 20 Nisan Survivor elenen isim?
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Dün akşam Survivor'da kim elendi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? 20 Nisan Survivor elenen isim? SMS birincisi kim oldu?

Dün akşam Survivor'da kim elendi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? 20 Nisan Survivor elenen isim? SMS birincisi kim oldu?

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim gönüllüler takımından Reşat oldu.

SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gönüllüler takımından SMS 1. si Steven oldu. Ünlüler takımından ise SMS 1. si Sergen oldu.

20 NİSAN SURVIVOR

Survivor'da eleme adayı olarak Dora ve İlayda isimleri belirlendi. Bu akşam SMS oylamasında birinciliği kazanan kişi bir eleme adayı daha söyleyecek. Gönüllüler takımında Steven performansının kötü olduğunu belirterek Reşat'ın adını eleme adayı olarak söyledi. Reşat, ''Atışlarımda bir sıkıntı var. Çözülmeyecek sorun değil. Hakkımızda hayırlısı.'' dedi.Ünlüler takımında ise Sergen eleme adayı olarak ''Her şey performans değil.'' diyerek İsmail Balaban'ı söyledi. İsmail Balaban, ''Açıklamaya anlam veremedim. Ada hayatında kiminle sıkıntı yaşadım, bilmiyorum. Saygı duyuyorum.'' ded

Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi
Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu
Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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