Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Öykü mü elendi, Aleyna mı elendi, Çağman mı elendi, Hanzade mi elendi?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 2 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 4 eleme adayı kimlerdir? 3. ve 4. eleme adayları kimler?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve her iki takımdan birer isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 4 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 2 Mart Survivor kim elendi?

SURVİVOR 2 MART KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim henüz açıklanmadı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Öykü ve Aleyna ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. ve 4. eleme adayı daha çıkartıldı.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Öykü

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna Çalışkan

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Çağman

Survivor bu hafta 4. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta eleme adayları Öykü, Aleyna, Çağman ve Hanzade oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Batuhan aldı. Batuhan 3. eleme adayı olarak Çağman'ın ismini söyledi.

GÖNÜLLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Gönüllülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 4. eleme adayı olarak Hanzade'nin ismini söyledi.