Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Doğan mı elendi, Çağrı mı elendi, Hayrettin mi elendi?

Survivor 2021 yarışmasında 16 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 16 Şubat Survivor kim elendi?

SURVİVOR 16 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim Hayrettin oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Doğan ve Çağrı ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. eleme adayı daha çıkartıldı.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Doğan

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Çağrı

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Hayrettin

Survivor bu hafta eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Hayrettin oldu.

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Batuhan aldı. Batuhan 3. eleme adayı olarak Hayrettin'in ismini söyledi.