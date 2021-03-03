Survivor'da kim elendi? Acun açıkladı! Dün akşam Survivor'dan elenen isim ve SMS sıralaması

Survivor'da kim elendi? Acun açıkladı! İletişim oyunu mücadelesinin yaşandığı günün sonunda elenen isim hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Öykü, Aleyna, Çağman ve Hanzade'ydi. Peki, Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? Dün akşam Survivor'dan elenen isim ve SMS sıralaması

Birleşme partisine günler kala Survivor 2021'de bir isim daha adaya veda etti. Tv8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile bu sezon izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'de salı gecesi iki eleme adayı Çağman ve Hanzade olarak belirlendi. Aleyna, Öykü, Çağman ve Hanzade arasında yaşanan SMS mücadelesi sonunda en az oyu alarak Survivor'dan elenen yarışmacı Çağman oldu. Survivor'dan elenen Çağman üzüntüsünü gizleyemedi. Diğer yandan bu haftanın iletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyarak duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Aleyna Çalışkan ve Öykü'nün eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi ünlülerde Batuhan, gönüllülerde ise Ayşe oldu.

Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımından dört yarışmacının da potaya girmesi ile SMS sonuçları açıklandı. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Çağman olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden Çağman vedasının erken olduğunu söyleyerek 'Buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı da yarışmanın elenmesine üzüldüğünü belirtti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta her iki takımın da dokunulmazlık oyunlarını hafta sonu kaybetmesi ile iki takımdan da birer aday eleme adayı oldu. Cumartesi akşamı ünlülerde yapılan oylama ile ilk eleme adayı Öykü olarak belirlendi. Pazar akşamı ise gönüllülerde Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçildi. Eleme heyecanının yaşandığı Salı gecesi ise ünlülerden Çağman, gönüllülerden ise Hanzade eleme potasına giren isimler oldu.

SURVİVOR 8. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor'da 8. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlüler takımında Batuhan SMS galibi olurken, gönüllülerde bu isim Ayşe oldu. Ünlülerde SMS ikincisi ise İsmail seçildi. Gönüllüler'de Poyraz'ın haftalardır sürdürdüğü birincilik serisi ise ikinci olması ile bozuldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül gönüllüler için ailelerinden gelen fotoğraflı mesaj olarak belirlendi. Ünlülerde ise ödül ailelerden gelen mektup olarak açıklandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta ünlülerden İsmail - Merve, gönüllülerden Aleyna - Poyraz ikilisi avantaj oyunu için parkura çıktı.

Poyraz, Merve'den önce dört başarılı atış yaparak avantaj oyununu gönüllüler takımına kazandırdı. Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez oyun için daha çok motive oldu. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, 3-0 öne geçti. Ünlüler takımı, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen anlarda ise iletişim oyununda skor 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Bayrak yarışında rakibinden önce altı başarılı atış yapan Poyraz oldu. Böylece Poyraz iletişim oyununu kendi takımına kazandırdı. Ünlüler takımı ise iletişim oyununu bu hafta da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul'da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.

Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağman daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.