Survivor'da kim elendi? 7 Temmuz Survivor elenen isim kim? Ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Sercan elendi mi, Berkan elendi mi, Yasin elendi mi? Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı? Konsey öncesi ödül oyunu oynayan yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Peki, Ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? 7 Temmuz Survivor elenen isim kim?

Her akşam izleyicilerini ekrana bağlayan Survivor, bu akşam da eleme heyecanı ile nefesleri kesti. Ödül oyunu sonrası eleme konseyi yaşanan Survivor'da kim elendi merak edildi. Peki, Survivor'da kim elendi? Suravivor'a kim veda etti? 7 Temmuz Survivor elenen isim kim? Ödül oyununu kim kazandı? İşte 7 Temmuz Survivor raporu!

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük heyecana sahne olan oyun izleyicileri de ekrana bağladı. Yarışmacıların nefes nefese kaldığı yarış sonunda gülen taraf mavi takım oldu. Ödülü Mavi takım kazandı.

7 TEMMUZ SURVİVOR ELENEN İSİM KİM?

Sercan, Yasin ve Berkan, 7 Temmuz akşamı eleme konseyine eleme adayları olarak çıktılar. Heyecanlı anların yaşandığı konseye elenen isim SMS oyları ile belirlendi.Gece onunda elenen isim Sercan oldu.