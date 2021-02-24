Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?
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Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

24.02.2021 02:42 | Son Güncelleme: 24.02.2021 02:46
Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

Survivor 2021 yarışmasında 23 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran TV8 Survivor yarışmasında 23 Şubat akşamında eleme gecesi yaşandı. Doğan ve Çağrı ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde SMS 1. si 3. eleme adayını söylüyor.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Yiğit

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Çağrı

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : İlayda

Çıkarılan 3 eleme adayının ardından Survivor 2021 'de elenen isim Yiğit oldu.

Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor bu hafta hangi isim elendi? Survivor 34. bölüm elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Batuhan aldı. SMS 1. si Batuhan 3. eleme adayı olarak İlayda'nın ismini söyledi.

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