Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
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Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da finale yaklaşırken 19 Mayıs akşamı yaşanan eleme konseyi izleyicileri ekrana bağladı. Voleybol oyunu ile heyecanlı anlar yaşayan izleyiciler Survivor 2020'de eleme heyecanını izledi. İşte izleyicilerin merak ettiği Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı merak edildi.

Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
20.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:04

Survivor 2020'nin 19 Mayıs Salı akşamı 81. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu merak ediliyor. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte 19 Mayıs Survivor'da elenen isim ve SMS sırlaması!

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme konseyinde öncelikle eleme adayları, Yasin, Mert, Aycan, Sercan ve Cemal Can.

Gönüllüler takımının eleme adayları: Yasin, Cemal Can

Ünlüler takımının eleme adayları: Mert, Aycan, Sercan

Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
Survivor Gönülüler takımı

SMS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Gönüllüler takımında SMS birincisi Barış oldu ve Cemal Can'ı aday gösterdi.

Ünüler takımında Elif SMS birincisi oldu ve Sercan'ı aday gösterdi.

Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
Survivor Ünlüer takımı

19 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da günlerdir beklenen akşam geldi ve eleme konseyi yapıldı. Heyecanın ve gerilimin yüksek olduğu gecede oylama yapıldı. Oylama sonucu adaya veda eden isim Mert oldu.

Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
Survivor Mert
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