Survivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021 SMS sıralaması belli oldu mu? Bu hafta Survivor'dan kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu ve kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili olarak 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi? sorularına cevap arıyor. 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu ve kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili olarak 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi? sorularına cevap arıyor. 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte detaylar haberimizde…

17 HAZİRAN SMS SIRALAMASI NEDİR? SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim belli oldu. Eleme potasında Aleyna, İsmail ve Dora yer alıyordu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonucuna göre elenen ismi duyurdu. Ilıcalı, ''Hayallerine veda etmek zorunda kalacak yarışmacımızın ismini açıklıyorum: Survivor 2021'e bu akşam veda eden isim Dora.'' ifadelerini kullandı.

Dora, ''Buraya gelirken korkmadım. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum. Muhteşem insanlar tanıdım. Son zamanlarda keyif almaya başladım. İnsanlara kendimi anlatmışımdır inşallah. İkiyüzlülük yapmadım. Belki çoğu zaman bundan kaybettim, iyi ki bu şekilde buraya gelmişim. Benim için muhteşem bir maceraydı.'' dedi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü 122. bölümle ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan, kırmızı ve mavi takımların kıran kırana mücadele ettiği ödül oyunu ve sonrasında Survivor Dora, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail'in eleme potasında olduğu kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı.

Ünlülüer ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda moral ve motivasyon kazanmak amacıyla ödülün sahibi olmak için parkur üzerinde ter döktü. Her iki takımda skor anlamında birbirini kovalayan bir performans örneği gösterdi.

Zorlu ödül oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının havuz ve atış etaplarından oluşan zorlu parkurda eşitliği sağlayan bir yarışma çıkardı. Ödül oyunundan mavi takımın başarılı atışlarla skor anlamında 9-7'lik başarı gösterirken, Berkay – Poyraz eşleşmesinde, kazana Berkay olunca skor 9-8 olarak değişti ve fark 1'e düştü. Ancak Ayşe - Aleyna eşleşmesinde, Survivor Ayşe başarılı atışlarıyla sahneye çıktı ve skoru 10-8 olarak belirleyerek ödülü mavi takıma kazandırdı.

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Kıran kırana geçen ödül oyununu Ayşe'nin başarılı atışları sonrasında kazanan mavi takım, ilk olarak ringo ile su kayağı yapmalarının ardından yemek ve dondurma yedi.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde zorlu parkurda oynanan ödül oyununun ardından, Milli Futbol Takımımıza destek amaçlı olarak kırmızı ve beyaz takım olarak adlandırılarak Survivor 2021 sezonunun son anlat bakalım oyunu oynandı. Türk Hava Yolları'ndan çift kişilik bilet ödülü olan oyunun kazananı Dora, Ayşe, Poyraz'dan oluşan beyaz takım oldu.