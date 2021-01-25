Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?
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Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?

25.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:53
Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?

Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında başlayan yarışmada aksilikler, sakatlıklar yaşanıyor. Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?

Dün akşama yapılan Survivor yarışmasında üzücü anlar yaşandı. Başarılı performansı ile dikkat çeken final adayı olarak gösterilen hangi yarışmacı adaya veda etti. Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?

SURVIVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

24 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Survivor yarışmasında heyecanlı ve üzücü dakikalar yaşandı. Cemal Hünal'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edememesi sonrası bir üzücü haber daha geldi. Ünlüler takımında yarışan Meryem, sakatlığı nedeniyle Survivor yarışmasına devam edemeyeceği açıklandı.Kararın açıklanması sırasında konseyde duygusal anlar yaşanırken Acun Ilıcalı, Meryem'in uzun süredir yarışamadığını ve bu sürede yarışma doktorunun ciddi çalışma yaptığını belirtti. Meryem'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirten Ilıcalı, "Doktorumuzla bu sabah bir kez daha konuştum. Meryem'in sol dizinde problem var. Adada kalması için şartları zorladık ama doktorun raporuna göre Survivor'a devam etme şansı yok, operasyon olması gerekiyor." dedi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Aleyna

İlayda

Survivor'da kim diskalifiye oldu? Survivor yarışmasında kim elendi?
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