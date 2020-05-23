Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu?
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Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu?

22 Mayıs Cuma akşamı yen bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı? Heyecanlı anlara sahne olan bölüm sonrası Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları merak edildi.

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu?
23.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:20

Her akşam yen bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan Survvor, dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile nefesleri kesti. Programı izleyemeyenler Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu sorularının yanıtlarını merak ederken bayram bölümünü merak beklemeye başladılar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor Sercan ve Yasin'in karşılaşmada ıyasıya rekabet yaşanırken . Sercan'ın kazandığı yarışma sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Oyun sonunda dokunulmazlığı 5-10 kazanan Gönüllüler Takımı oldu. Bunun yanında Suat Usta tarafından hazırlanan kızarmış tavuk ödülüne de hak kazandılar.

1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında düzenlenen ada konseyinde Yunus Emre haftanın ilk eleme adayı oldu. Yarın oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ikinci eleme adayı belli olacak.

Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu

ÜNLÜLER TAKIMI

Sercan-Burak Yılmaz

Yunus Emre-Bülent Serttaş

Aycan-Emre Belözoğlu

Elif- Murat Dalkılıç

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu?

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Barış- Cedi Osman

Nisa-Enis Arıkan

Cemal Can-Ezgi Mola

Berkan-Gupse Özay

Yasin-Hadise

Ardahan-Sarp Apak

Evrim- Yılmaz Morgül

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da anlat bakalım eşleşmeleri belli oldu mu?
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