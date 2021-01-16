Survivor'da gergin anlar... 'Dilin içeride duracak'
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Survivor'da gergin anlar... 'Dilin içeride duracak'

16.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:53
Survivor'da gergin anlar... 'Dilin içeride duracak'

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya geliyor.

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya geliyor.

Yoğun mücadelenin yaşandığı Survivor'da yayınlanan yeni fragmanda Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Steven'ın sevinç gösterisi Çağrı'yı çileden çıkardı.

'Dilin içeride duracak' diye Steven'a sert tepki gösteren Çağrı'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Steven ise 'sana mı yaptım ben' diyerek kendini savundu.

Öte yandan Acun Ilıcalı da Gönüllüler'in yanına gitti ve bir uyarıda bulundu.

Mavi takımın yanında gelen Ilıcalı, "Ben şimdi bir şey söyleyeceğim Gönüllüler, sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa şöyle bir şey yapalım. Altınız birden bileğimiz ağrıyor deyin." dedi.

Kaynak: Hürriyet

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