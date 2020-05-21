Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor'da adalar birleşti mi?
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Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor'da adalar birleşti mi?

Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da erzak oyunu oynandı. Bireysel sembol oyununun da oynandığı bölümde adalar birleşti ve tüm yarışmacılar bir adada yer aldı. Peki, Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor'da erzak oyununu kim kazandı?

Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor'da adalar birleşti mi?
21.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:01

Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dün akşam erzak oyunu ve bireyse sembol oyunu oynandı. Adaların birleştiği bölüm sonrası Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı sorularının yanıtları merak edildi. İşte 20 Mayıs Survivor raporu!

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

82. bölümü ile ekrana gelen Survivor'da erzak ödülü heyecanı yaşandı. Yarışmacılar erzak ve orman evinde kalma ödülü için büyük mücadele ortaya koyarken bu hafta erzağı kazanan takım 10'a 5'lik skor ile Gönüllüler takımı oldu.

BİREYSEL ÖDÜLÜ KİMLER KAZANDI?

20 Mayıs Survivor yeni bölümünde bireysel sembol ödülünde yarışmacılar denge oyununda birbirleriyle mücadele etti. Sona kalanın kazanacağı bireysel sembol ödülünü erkeklerde Ardahan kazanırken kadınlarda ise kazanan isim Nisa oldu.

Survivor'da erzak oyununu kim kazandı? Survivor'da bireysel sembolü kimler kazandı? Survivor'da adalar birleşti mi?

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMININ KAMPLARI BİRLEŞTİ!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 82. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kamp alanlarının birleştiği yeni bölümde Gönüllüler takımı Ünlüler takımının adasına yerleşti.

Yarışmanın kalan kısmında artık Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek. Ünlüler takımının kaldığı kamp alanının daha geniş olması nedeniyle Gönüllüler takımı bu alana taşındı. Gönüllüler yarışmacıları Survivor'ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak Ünlüler takımının yanına gitti. Ünlüler yarışmacıları Gönüllüleri sıcak bir şekilde karşıladı.

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