Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 11 Haziran Survivor raporu!
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Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 11 Haziran Survivor raporu!

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor'da erzak ödülü ve anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımın karşı karşıya geldiği bölüm sonrası Survivor'da erzak ödülünü ve anlat bakalımı kim kazandı, sorularının yanıtları merak edildi.

Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 11 Haziran Survivor raporu!
12.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:40

Survivor 104. Bölümü ile dün akşam ekrana geldi. İzleyicilerin heyecanlı anlar yaşadığı bölümde erzak ödülü ve anlat bakalım oyununu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da erzak ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? İşte, 11 Haziran Survivor raporu!

SURİVVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de Mavi ve kırmızı erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Oyun öncesi avantajı kazanmak için ter döken iki takım yarışmacıları da son ana kadar elinden geleni yaparken avantaj oyununu kazanan taraf Mavi takım odu.

Ödülüm mangal ürünlleri olduğu yarışmada ödül oyununu Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış'tan oluşan kırmızı takım 10'a 4 skorla kazandı.

ÖDÜL OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Kırmızı Takım (10)

Cemal 3/3

Barış 3/4

Nisa 1/3

Berkan 3/4

Mavi Takım (4)

Evrim 0/4

Sercan 0/3

Elif 3/4

Ardahan 1/2

Yasin 0/2

SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunundan sonra anlat bakalım oyunu oynandı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunda mavi Takım, 5-0 skoruyla anlat bakalımı kazandı ve tavuk şiş ödülünü elde etti.

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