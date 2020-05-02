Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
02.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:16

Survivor'ın 1 Mayıs Cuma yeni bölümünde erzak oyunu heyecanı yaşandı. Ünüler ve Gönüller takımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken yaşanan sakatlıklar ve gerilimli diyaloglar ekrana yansıdı. Peki, 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı?

Yeni bölümü ile 1 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen Survivor'da erzak ödülü heyecanı yaşandı. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği bölüm sonrası Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte 1 Mayıs Cuma Survivor raporu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde erzak yarışı heyecanı yaşandı. Gönüllüler ve Ünlüler takımları kıyasıya rekabete girerken yarışma sonunda kazana takım 10-7'lik korla Ünlüler takımı oldu.

NİSA SAKATLANDI MI?

Erzak oyununda rakibine yenilen Nisa, kontrolünü kaybedince ayak parmağını incitti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası durum normale dönerken Nisa'ya kendini sakatlayıcı hareketlerden kaçınması yönünde uyarı yapıldı.

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