Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 1 Mayıs Cuma yeni bölümünde erzak oyunu heyecanı yaşandı. Ünüler ve Gönüller takımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken yaşanan sakatlıklar ve gerilimli diyaloglar ekrana yansıdı. Peki, 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı?