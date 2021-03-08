Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor kim elendi?

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 7 Mart Pazar Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?7 Mart 2021 Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2021 Survivor!