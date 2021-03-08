Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor kim elendi?
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor kim elendi?

08.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:29
Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor kim elendi?

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 7 Mart Pazar Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?7 Mart 2021 Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2021 Survivor!

Survivor 2021'de bugün eleme konseyi heyecanı yaşandı. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 7 Mart Pazar Eleme Konseyi'nde kim ele adayı oldu? Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart 2021 Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2021 Survivor Ada konseyinde neler yaşandı? Survivor eleme adayı kimdir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MART 2021?

1. eleme adayı: Öykü ve Hanzade oldu.

5 Öykü, 5 Hanzade oy aldı.

Diğer eleme adayı 7 Mart Pazar bugün belli oldu.

Aleyna Çalışkan eleme adayı olmuştur.

Aleyna Çalışkan: 5

Dora: 3

Yunus Emre: 2

PUAN DURUMU

Aleyna Çalışkan: 5

Dora: 3

Yunus Emre: 2

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