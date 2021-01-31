Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak pazar Survivor 2. eleme adayı belli oldu mu? Survivor Emin neden elendi?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. İkinci eleme adayının belli olacağı Survivor'da bu akşam ünlüler dokunulmazlığı kazandı. Bunun ardından Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak pazar Survivor 2. eleme adayı belli oldu mu? Survivor Emin neden elendi? sorularının cevapları merak edildi.

Ekranların sevilen yarışması Survivor, merakla takip edilmeye devam ediyor. Rekabetin oldukça fazla olduğu yeni bölümde bir eleme adayı daha belli olacak. Ayrıca bölümde sakatlık nedeniyle eleme de gerçekleşti. Bunun üzerine izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak pazar Survivor 2. eleme adayı belli oldu mu? Survivor Emin neden elendi? sorularının cevaplarını merak etti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

31 Ocak tarihinde gerçekleşen konseyde bir eleme adayı belli oldu. Fragmanda çıkan isme herkesin şaşırması büyük ilgi toplamıştı. Oyların kullanıldığı şu dakikalarda Survivor eleme adayı belli oluyor.

31 OCAK SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021'de gerçekleşen eleme adayı belli oluyor.

Verilen oylar şu şekilde:

5 Poyraz

2 Aleyna

2 Hanzade

Böylece Poyraz ikinci eleme adayı oldu.