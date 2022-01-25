Survivor'da dün ne oldu? Ele adayı kim oldu? Survivor kim elendi?

Sürprizlerle başlayan Survivor'da 2. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 24 Ocak Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak ediliyor Peki, Survivor'da dün ne odu? Ele adayı kim oldu? Survivor kim elendi?

Dün, Survivor heyecanı tüm hızıyla devam etti. Dünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 24 Ocak kimler yazıldı? Survivor'da dün ne oldu? Ele adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Ünlüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek. Henüz Ada Konseyi ve oylama başlamadı. Başladığında detayları ileteceğiz.

• 1. eleme adayı : Mert

• 2. eleme adayı : Berna

• 3. eleme adayı : Ayşıl

• 4. eleme adayı : Sercan

Sürgün adasına giden isim : Ayşıl ve Sercan

Buna göre bu hafta eleme potasında Mert, Berna, Ayşık ve Sercan yer aldı.

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