Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da dün akşam SMS birincisi kim oldu?
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Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da dün akşam SMS birincisi kim oldu?

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Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da dün akşam SMS birincisi kim oldu?

13 Nisan Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da dün akşam SMS birincisi kim oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim dün akşam belli oldu. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki, 13 Nisan Survivor'da kim elendi? Eleme potasında kimler var? Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi? Survivor SMS birincisi kimdir? Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da dün akşam SMS birincisi kim oldu?

SURVIVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Survivor'ın 13 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmadan bu hafta elenen Hanzade oldu.

13 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Tv8 ekranlarının mücadelesi bol yarışma programı Survivor'da yine birbirinden rekabetçi dokunulmazlık oyunları oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşan ünlüler ve gönüllüler arasından kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı içerisinden çıkan ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Daha sonra ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Hanzade potaya giden ikinci isim oldu. Üçüncü potaya giden isim ise Dora oldu.

DÜN AKŞAM SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ

Gönüllülerin dokunulmazlık yarışını kaybetmesi ile Hanzade ismi çıkan yarışmacı oldu. SMS birincisi ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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