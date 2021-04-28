Survivor'da dün kim elendi? Survivor 27 Nisan SMS birincileri! Dün Survivor SMS birincileri kim oldu?
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Survivor'da dün kim elendi? Survivor 27 Nisan SMS birincileri! Dün Survivor SMS birincileri kim oldu?

Survivor'da dün kim elendi? Survivor 27 Nisan SMS birincileri! Dün Survivor SMS birincileri kim oldu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

27 Nisan Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dün kim elendi? Survivor 27 Nisan SMS birincileri! Dün Survivor SMS birincileri kim oldu?

27 Nisan Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında eleme heyecanı yaşandı. Peki,Survivor'da dün kim elendi? Survivor 27 Nisan SMS birincileri! Dün Survivor SMS birincileri kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Adaya veda edecek ismi belirlemek için toplanan ada konseyinde SMS birincileri de 2 aday çıkarıyor. Ardından bir kişi Survivor'a veda ediyor. 27 Nisan Salı günü Survivor'dan elenen İlayda oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİLERİ

Gönüllüler takımından SMS birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımında da birinci İsmail seçildi. Poyraz üçüncü eleme adayı olarak Steven'ı açıkladı. Balaban da potaya dördüncü aday olarak Sergen'i gönderdi.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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