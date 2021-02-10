Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor sms birincileri kim oldu? 9 Şubat Survivor özeti!

Dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında şaşırtıcı olaylar oldu? 4 adayın belirlendiği Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor sms birincileri kim oldu? 9 Şubat Survivor özeti!

Elenen ismin belli olduğu, 9 Şubat Salı günü yayınlanan Survivor yarışmasında kim elendi? Survivor'da kim eleme adayı oldu? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor sms birincileri kim oldu? 9 Şubat Survivor özeti!

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımında eleme adayı belirlenmesi için konsey gerçekleştirildi. Ünlüler takımında yapılan konsey sonrasında takım kararıyla en çok oyu alan isim Doğan Keser haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'da bu hafta elemeye kalan Öykü Çelik, Baran, Hanzade ve Doğan Keser arasında en az oyu alan Baran, yarışmaya veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Baran, "Burası benim hep hayalimdi. Zor anlar yaşıyordum ama buraya geldim. Çok değişik ve güzel şeyler yaşadım. Ufacık pirincin bile tabakta kalmamasını öğrendim. İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR SMS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Ünlülerde bu hafta SMS oylamasının birincisi İlayda oldu. Adını duyan İlayda büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı da İlayda'nın herkesi geride bırakarak SMS birincisi olmasına şaşırdığını söyledi.

Acun Ilıcalı konseyde açıkladığı SMS sonuçlarında gönüllülerde haftanın birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz üst üste 5. hafta oylamadan birinci çıktı.