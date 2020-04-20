Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mı oldu?
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Barış Murat Yağcı, Güncel

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mı oldu?

Survivor'da 19 Nisa Pazar günü dokunulmazlık oyun heyecanı yaşandı. Önceki bölümde dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı ev Pazar günü dokunulmazlık oyununu kimi kazanacağı merak ediliyordu. Peki, Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

20.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:21
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mı oldu?

Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ederken 19 Nisan Pazar akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha önce Barış Murat Yağcı eleme adayı olurken dün akşam 2. Adayın kim olacağı sorusu yanıt buldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz kavga mı etti? İşte Survivor 19 Nisan raporu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Nisan Pazar günü Survivor'ın 50. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. İzleyicileri ekrana bağlayan ödül oyununda kazanan 10-6 skoru ile Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Nisan gecesi Survivor 2. eleme adayı da belli oldu. Önceki gün adı belirlenen Barış Murat Yağcı'ın ardından sonra dün Ezgi Hocaoğlu ikinci eleme adayı olarak seçildi.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mı oldu?

SURVİVOR'DA BARIŞ MURAT YAĞCI VE YASİN OBUZ KAVGA MI ETTİ?

Survivor'un 51. Bölüm fragmanında ekrana gelen görüntülerde Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz'un kavga ettiği görüldü. İzleyicileri şaşkına çeviren olay sonra 20 Nisan Pazartesi Survivor 51. Yeni bölüm merakla beklenmeye başladı.Bu durum üzerine, programı izleyen vatandaşlar tarafından 'Survivor'da Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu, elenecek mi?' sorusuna cevap aranmaya başlandı. Zira, programın önceki sezonlarında da benzer kavgalar yaşanmış ve sert kararlar alınmıştı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mı oldu?
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