Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı söyleyecek. Survivor'da dokunulmazlık yarı finalinde Poyraz ve Ayşe, Dora ve İsmail yarıştı. Peki, bu akşam Survivor dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı söyleyecek. Survivor'da dokunulmazlık yarı finalinde Poyraz ve Ayşe, Dora ve İsmail yarıştı. Peki, bu akşam Survivor dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finalde Dora- İsmail, Ayşe- Poyraz yarıştı. Finale Ayşe ve İsmail kaldı. Final mücadelesini İsmail Balaban kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan İsmail bir eleme adayı söyleyecek.

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? - Haberler
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