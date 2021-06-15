Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı söyleyecek. Survivor'da dokunulmazlık yarı finalinde Poyraz ve Ayşe, Dora ve İsmail yarıştı. Peki, bu akşam Survivor dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu?