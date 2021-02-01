Survivor'da diskalifiye şoku... 'Beni elemeyin' diye ağladı!

Survivor dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkardı.

Önceki akşam yayınlanan bölümde Gönüllüler takımında eleme adayı Duygu olmuştu. Son oyunda Gönüllüler dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle bir aday daha çıkardı. Gönüllülerde ikinci eleme adayı Poyraz oldu. Acun Ilıcalı oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu oylamadan anladığım Gönüllüler takımı bir strateji yapıyor" dedi.

METİN KUŞ'TAN AÇIKLAMA Fragmanda da yayınlanan ve herkesin merak ettiği olay ise açığa kavuştu. Emin sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Metin Kuş dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Metin Kuş'un açıklaması şöyle: Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm.

Kötü bir kırığın var izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin.

Emin ise büyük şok yaşadıktan sonra yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası gözyaşlarına boğuldu.

KONSEYDE AÇIKLAMA Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Bu sene sakatlık kabusu yakamızı bırakmıyor. Maalesef Gönüllüler bir yarışmacı kaybettiler. Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık.

Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk. Emin'in durumu Metin ağabeyden net olarak öğrendiğim şekilde anlatıyorum sağ dizinde kritik bir kırık var. Bu kırık ilerledikçe büyür diyor Metin ağabey ve ömür boyu sakat kalabilir.

İyileşmesi minimum bir ay ama uzun sürede sporla bir alakası olamayacak. Geçen sene Ersin ile aynı şeyi yaşadık. Şimdi de Emin için çok üzgünüz. '3 yıldır bu hayali yaşıyordum beni yollamayın lütfen' demiş. Ama maalesef sakatlık konusunda çok dikkatli olmamız lazım ve bir hayalin sonu." ifadelerini kullandı.

DORA YARALANDI Öte yandan Çağrı ve Dora arasında büyük talihsizlik yaşandı. Oyun sırasında Çağrı'nın Dora'ya sert müdahalesi sonrası Dora'nın kaşı açıldı. Dora'ya oyun alanında Metin Kuş hemen müdahale etti. Dora ise yaptığı açıklamada, "Biz Gönüllüler olarak çizgimizi bozmayacağız. Parkurlarda cevabı vereceğiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet