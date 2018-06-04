Survivor'da Deprem Oldu! Yarışmacılar Büyük Panik Yaşadı
Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları korkuttu. Depremle uyanan Survivor yarışmacıları büyük panik yaşadı.
Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları korkuttu. Ada konseyi sonrası barakalarında uyuyan Gönüllüler adada yaşanan 5.1 şiddetindeki deprem sonrası korku içinde uyandılar. Gece geç saatlerinde meydana gelen depremde yarışmacılar neye uğradıklarını şaşırdı
"SANKİ BİRİ TUTTU SALLIYOR"
Gönüllülerde deprem sonrası Hakan, Damla'nın yanına giderek 'Sanki biri buradan tuttu burayı sallıyor' dedi. Yarışmacıların yüzündeki panik ekrana yansıdı.
YORUMLAR (9)
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daha öncede yangın olmuştu, şimdide deprem, tepkiler de tıpkı sallanmadaki titreşimin efekti gibi kurgusal, hayatı reyting adamın ya,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ölen varmı?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Issız bir adada, kadın ile erkek aynı yerde yatarsa deprem olur. Gündüz yaşanan cıbıldak süreç gece şehveti tetikler. . Bu tetikleme sel gibi, deprem gibi olaylara sebep oluu. . . Şaka lan şaka jeolojik bir olay, toprak altındaki katmanlar belli yükte ayrılıyor ve deprem oluyo. .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Turabi kadar cesaretli kimse yok herkes onun geçmişine bakarak tavır alıyor peki hey sen senin geçmişin ne kadar temiz?Cevap Yaz 4 7 Yayından KaldırERGEN PLATFORMU: Turbo abi senin enjektörlerden biri tıkalı, beyin tekliyo bi servise uğra. .3 3 Yayından Kaldır