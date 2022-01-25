Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Eleme bugün mü? 25 Ocak Dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?
Survivor All Star heyecanı devam ederken Sürgün adasına giden isimler belli oldu. Bugün 25 Ocak ise dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Bunun yerine Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunları oynanacak. Peki, Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? 25 Ocak Dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?
Bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, eleme bugün mü olacak? Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu neden oynanmadı? Eleme bugün mü? 25 Ocak Dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Survivor'da bu hafta 4 isim Sürgün adasına gitmişti. Bu haftanın en sonki dokunulmazlığı dün oynanmıştı. Bu gün ise Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunları oynanacak. 25 Ocak 2022 Survivor'da bugün Ödül oyunları oynanacağı için Dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Eleme konseyinin yarın yapılması bekleniyor.
- - Mert
- - Berna
- - Ayşıl
- - Sercan
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