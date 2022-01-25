Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Eleme bugün mü? 25 Ocak Dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?

Bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, eleme bugün mü olacak? Survivor'da bugün dokunulmazlık oyunu neden oynanmadı? Eleme bugün mü? 25 Ocak Dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?

SURVİVOR NE ZAMAN?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR BUGÜN DOKUNULMAZLIK OYUNU YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor'da bu hafta 4 isim Sürgün adasına gitmişti. Bu haftanın en sonki dokunulmazlığı dün oynanmıştı. Bu gün ise Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunları oynanacak. 25 Ocak 2022 Survivor'da bugün Ödül oyunları oynanacağı için Dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Eleme konseyinin yarın yapılması bekleniyor.

SURVİVOR BU HAFTA ELE ADAYLARI KİMLER?

- Mert

- Berna

- Ayşıl

- Sercan

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