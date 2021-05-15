Survivor'da bu hafta eleme olmayacak mı? Survivor bu hafta eleme neden yok?
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Survivor'da bu hafta eleme olmayacak mı? Survivor bu hafta eleme neden yok?

Survivor'da bu hafta eleme olmayacak mı? Survivor bu hafta eleme neden yok?
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Survivor'da normalde Cumartesi ve Pazar günleri dokunulmazlık oyunu oynanırdı. Fakat bu hafta dokunulmazlık yerine ödül oyunu oynandı. Bunun ardından bu hafta eleme olmayacak mı, adadan bir isim veda etmeyecek mi? soruları soruldu. Peki, Survivor bu hafta eleme yok mu, neden yok? Survivor eleme olmayacak mı? Detaylar haberimizde.

Survivor ne zaman, saat kaçta? Bugün eleme olmayacak mı? Survivor'da bu hafta eleme olmayacak mı? Survivor bu hafta eleme neden yok? Survivor 15 Mayıs Cumartesi, 16 Mayıs Pazar dokunulmazlık olmayacak mı? Survivor 18 Mayıs Salı eleme olmayacak mı?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor yeni bölümüyle bugün 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00 'da TV8 ekranlarına gelecek. Yarın da yeni bölümü aynı şekilde olacak.

SURVİVOR BU HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANMAYACAK MI?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bayram haftası dolayısıyla bu hafta eleme yapılmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır. Bu hafta yani 15 Mayıs ve 16 Mayıs Survivor yeni bölümlerinde ödül oyunu mücaleleri yaşanacak. Dediğimiz gibi bayram haftası dolayısıyla eleme olmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır.

SURVİVOR BU HAFTA ELEME OLMAYACAK MI?

Normalde cumartesi ve pazar günleri dokunulmazlık oyunu oynanır, salı günü ise adaya bir isim veda ederdi. Fakat bu hafta bayram haftası olduğundan dolayı eleme olmayacaktır. Bundan dolayı dokunulmazlık oyunları da oynanmadı. Haliyle eleme de yapılmayacak. Bu hafta takımlar 5'e 5 olmaya devam edecek. Yeni eleme haftaya yapılacak.

Haliyle 18 Mayıs Salı günü eleme olmayacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45 - Kırmızı Oda

20:00 - Survivor 2021/ Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra/ Canlı

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