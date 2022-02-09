2022 Survivor All Star yarışması seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı ve kim kaybetti merak konusu oldu. Survivor All Star yarışması Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri Tv8'de yayınlanmaktadır. Survivor 9 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor bu akşam ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Survivor da bu akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor son bölümde neler oldu? Survivor 9 Şubat ödül oyunu kim kazandı?

SURVİVOR DA BU AKŞAM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı kıyasıya mücadele verdi. Berabere kalınan mücadele de son oyunu Ardahan ve Bora kıyasıya yarıştılar. Ödülü kazanan takım yemek ödülü ile karınları doyacak. Mücadelenin sonucunda kazanan Ardahan oldu. Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da ödül oyunu oynandı. Ödül, kazanan takımın karnını doyuracak. Kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler berabere kaldılar. Son oyunu Bora ve Ardahan oynadı. Mücadelenin sonucuna göre Ardahan galip geldi. Survivor ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Oyun sırasında Hikmet ve Yunus Emre kavga etti. Kavganın sonucunda Murat Ceylan'ın sert uyarısı dikkat çekti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 9 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor bu akşam ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Son oynanan ödül oyununda Gönüllüler takımı kazandı.

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