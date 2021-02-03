Survivor'da bu akşam kim elendi, Survivor'da kim gitti?
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Survivor'da bu akşam kim elendi, Survivor'da kim gitti?

03.02.2021 04:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 04:16
Survivor'da bu akşam kim elendi, Survivor'da kim gitti?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Şubat 2021 Salı akşamı eleme gecesi yaşandı. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi, Survivor'da kim gitti?

Survivor macerası Survivor 2021'de tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Bugün ada konseyi bir isim daha aday çıkartıldı. Toplamda 3 eleme aday oldu. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi, Survivor'da kim gitti? Survivor 2021 Salı akşamı Survivor'da hayallerine veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR'DA BU AKŞAM ELENDİ?

Survivor 2021'de Duygu ve Poyraz ilk eleme adaylarıydı. Bugün yapılan Survivor ada konseyinde üçüncü bir isim daha çıkarıldı. Survivor birinci eleme adayı bu hafta Duygu'ydu. Poyraz SMS birinciliğini alarak ikinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. Üçüncü eleme adayı ise Reşat oldu.

SURVİVOR'DA KİM GİTTi?

2 Şubat Salı akşamı Survivor Ünlüler Gönüllülerin mücadele ettiği yarışta ada konseyinde Gönüllüler için bir eleme gecesi yaşandı. Ada gecesinin yaşandığı Salı akşamında elenen isim Survivor Gönüllüler takımından Duygu oldu.

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