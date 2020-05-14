Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'de 13 Mayıs Çarşamba günü bireysel sembol oyunu heyecanı yaşandı. Orman ev ve pizza ödülü için yarışan yarışmacılar izleyicileri ekrana bağlarken Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı? Bireysel sembolü kim aldı gibi sorular merak edildi.

Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?
14.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:20

Survivor her geçen gün finale yaklaşırken izleyicileri de ekrana bağlıyor. 13 Mayıs akşamı heyecanlı anların yaşandığı Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda mücadele etti. Kazanan takıma ödül olarak 'Orman evi ve pizza' verileceği açıklandı. Peki, Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ORMAN EVİ ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

13 Mayıs Çarşamba günü oynanan ödül oyununda heyecanlı anar yaşandı. Oyun 9-9'luk beraberliğe gelirken son sayıyı kimin alacağı heyecanla beklendi. Son sayıyı Ünlüler aldı ve ödülün sahibi Ünlüler takımı oldu.

Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?

BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bireysel sembol oyununda yarışmacılar zorlu bir rekabete girdi. Erkeklerde bireysel sembolü kazanan isim Yasin olurken, kadınlarda ise Evrim bireysel sembolü kazandı.

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