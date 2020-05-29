Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Survivor raporu!
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Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Survivor raporu!

Survivor 2020'de dün akşam ayak tenisi oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı matça Acun Medya'ya karşı Yasin, Ardahan ve Sercan'ın takımı karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? İşte, 28 Mayıs Survivor'da yaşananlar!

Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Survivor raporu!
29.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:31

Her geçen gün finale yaklaşan ve heyecanına arttığı Survivor'da ayak tenisi oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar!

SURVİVOR'DA AYAK TENİSİ MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında ayak tenisi maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Survivor yarışmacıları 3-1 kazanmayı başardı.

KAZANANLARIN ÖDÜLÜ TON BALIĞI OLDU

Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan ayak tenisi maçı sonrasında anlat bakalım oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.

Birbirinden zorlu anların yaşandığı oyunu 5-2 skoruyla Ünlüler takımı kazandı...

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