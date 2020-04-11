Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
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Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

Survivor 10 Nisan ekrana gelen yeni bölümü ile nefesler kesti. Kıyasıya rekabetin olduğu zorlu parkurda Ünlüler takımından bir kadın ve bir erkek yarışmacı son model arabanın sahibi oldu. Peki, Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

11.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:57
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Performans yarışmacılarının avantajlı bağışladığı yarışta kazananlar belli oldu. Programı izleyemeyenler Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

KADINLAR VE ERKEKLERDE ARABA ÖDÜLÜ İÇİN KİM YARIŞTI?

Acun Ilıcalı bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek araba ödülünü tanıtırken yarışmacılar ödülü gördüğünde büyük heyecan yaşadı. Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı.

Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?

ARABAYI KİM KAZANDI?

Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif'in final mücadelesi nefesleri kesti. Dün akşam oynayan yarışta araba ödülünün kazananı kadınlarda Elif, erkeklerde ise Mert oldu.

Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı?
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