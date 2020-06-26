Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne?

Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicileri ekrana bağlayan Survivor 2020 dün akşam Annelere Sorduk bölümü ile ekrana geldi. Peki, Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne?
26.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:13

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2020'de yarışmacılar araba ödülü için yarıştı. Annelere Sorduk oyununda rekabet eden yarışmacılar, annelerinin kendileri için verdiği cevapları tahmin etmeye çalıştı. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı?

ANNENİZE SORDUK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

SURVİVOR 2020 ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne?

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan'ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar. Yarışmacıların ter döktüğü oyunda yarışmacıların 2'side arabanın kapısı doğru zamanda açtı ve 2-2'lik bir durum oldu. 3 tur üzerinden oynanan ve 3 olanın kazanacağı oyunun sonunda kapıyı en doğru zaman açan ve büyük araba ödülünü kazanan isim Elif oldu. Böylelikle Elif son model bir arabanın sahibi oldu. Elif, yarışmada daha önceki arana ödülünü kazanan ilk kadın yarışmacı olmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi Haber
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu bilgi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu bilgi yanlıştır
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Twitter Türk Lirası
Şu an buradasınız: Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 08:24:19. #1.14#
title