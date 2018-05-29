Survivor'da Adem ve Turabi Birbirine Girdi, Acun İstanbul'dan Yayına Bağlandı

Survivor 2018'in son bölümünde sembol oyunu finalinden sonra Adem ve Turabi arasında yaşanan kavgada küfür ve tehditler havada uçuştu. Kavga sırasında Adem'in kameramana da hareket yaptığı ve üzerine yürüdüğü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise Adem'i sert şekilde uyardı ve 'Yaptığın hareket bize yapıldı' dedi.

SEMBOL OYUNUNDA İPLER GERİLDİ

Sembol oyununu aldıktan sonra Nagihan'a dönerek 'Senin için' diyen Turabi daha sonra ise 'Her şartta kazanıyorum' diye bağırdı. Geçen hafta sembol oyunu finalinde Nagihan'ın Turabi'yi desteklemesine Adem tepki göstermişti.

"EGOİST, KOLPA DÖVÜŞÇÜ"

Turabi de buna gönderme yapınca sinirler gerildi. Turabi'ye ilk olarak Merve tepki gösterdi ve 'Yaptığın yanlış' dedi. Turabi'ye 'Egoist ve kolpa dövüşçü' diye bağıran Adem de ayağa kalkarak Turabi'nin üzerine yürüdü. Adem 'Senin gibi adamları parçalarım' diye elini kaldırdı. Gerilimin arttığı anlarda ise araya Esat Yontunç girdi ve ikiliyi ayırmaya çalıştığı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada yaşananların tamamı ise televizyonculuk kuralları nedeniyle ekrana yansımadı.

"KAMERAMANA HAREKET YAPTIN. BUNU KENDİME YAPILMIŞ SAYARIM"

Eleme konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, kavgada yaşanan olayları açıkladı. Adem'in çekim yapan kameramana da hareket yaptığını açıklayan Ilıcalı, "Seni zorla buraya getirmiş gibi 'Survivor'ı şöyle yaparım' demen bize yönelik bir cümle. İkincisi kameraman arkadaşıma yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken kameramana hareket yapıyorsun. Bunu asla kabul edemem. Bu da bize yapılmış bir harekettir' dedi.

ADEM'İ UYARDI

Adem ve Turabi'yi yaşananlardan dolayı uyaran Ilıcalı, 'Turabi'nin orada 'Ben kazandım. Nagihan'a armağan ediyorum' demesinde bir sakınca yok Survivor tarihinde en düzgün sevinçlerden birisi. Bir şey ima ediyor diye Turabi'ya karşı saldırıya geçecek bir durum yok. Bu değerlendirmede önemli 3 konu var. Üçü de Adem'le ilgili. Seni buraya güzel bir şekilde davet ettik. Senin cümlen bize geliyor bu bir. Kameraman arkadaşa karşı yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken ona karşı hareket yapıyorsun bu da bize yapılmış bir hareket. Bunu asla kabul edememem. Nagihan'la ilgili söylediğin cümle. Ne dediğini anlıyorum ama kadın bir yarışmacıyı işin içine sokman çok ciddi hata. Bundan sonraki aranızda tartışma olursa belli çerçeve içinde geçmesi sözünü verin. İki tarafı da ciddi şekilde uyarıyorum. Bundan sonra bir daha bu kadar yükselmeyeceğini tahmin ediyorum' şeklinde konuştu.

ESAT AĞABEY VE KAMERAMAN ARKADAŞTAN ÖZÜR DİLEDİM

Adem yaptığı hareketin ardından özür dilediğini söyleyerek, "Sizden de Esat ağabeyden de özür diledim. Pire için yorgan yakacak adamım. Yakarım Survivor'ımı da artık dayanamıyorum anlamında cümleyi kurdum. Kameraman arkadaşım Nail'den ve ada muhabirimizden gidip özür diledim. 'Hakkınızı helal edin size çok büyük ayıp ettim özür dilerim' dedim. Bu sabrımı burada koruyamadım ve kontrolümü kaybettim" şeklinde konuştu.