Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Birsen Bekgöz Oldu
Survivor'da bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımına veda eden isim Birsen Bekgöz oldu.
Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını ada konseyine çıkarmıştı. Bir önceki bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde dört ismi belirledi.
DÖRT ADAY ÇIKARTTILAR
Takım arasında yapılan oylama sonucu birinci aday Yağmur çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem ikinci eleme adayı olarak Birsen'in ismini söyledi. İkinci ada konseyinde de Nagihan ve Damla diğer eleme adayları seçildi. Dün yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu.
ADAYA VEDA EDEN İSİM BİRSEN OLDU
Yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alan Birsen Bekgöz, finale sayılı günler kala adaya ve hayallerine veda etti.
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
Almanya'nın Berlin şehrinde doğan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka'nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs'ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan yarışmacı, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
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FAVORİ DEĞİLDİ AMA BELKİ KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA DOĞRU DÜRÜST HANIM HANIMCIK ÖRNEK BİR KADINDI. VE EN BAŞTAYDI. SPORCU AHLAKI OLARAK SONUNA KADAR KALMALIYDI. EN AHLAKSIZ SAHTEKAR ŞAİBELİ OLAN SEMA-MERVE-YAĞMUR-NAGEHANIN ELENMESİ GEREKİR. VE FİNALE BİRSEN VEYA DAMLA NIN KALMASI ÇOK ÇOK ANLAMLI OLURDU. AMA MALESEF ÜLKENİN NERESİNDE ADALET VARKİ OYUNLARDA OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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CHP LİLER DEFOLUN GİDİN ÜLKEMİZDEN, KENDİNİZE ÖYLE Bİ ÜLKE BULUN Kİ ÇÖP DAĞLARI, YAĞ EKMEK KUYRUĞU, AHIR KOKAN ESKİ OTOBÜSLER, DOLUP TAŞAN PİSLİK İÇİNDE HASTANELER, YÜZÜNE BAKMAYAN MEMUR ÇALIŞANLAR, AÇLIKTAN NEFESİNİZ KOKSUN ÖYLE Bİ ÜLKE BULUN KENDİNİZECevap Yaz 5 13 Yayından KaldırISRAILLI: dolar 5 tl olsun, doktora ogretmene dayak olsun, okullarda sigara uyusturucu kullanilsin, aksama kadar yatan torpilli memurlar olsun bunlar mi olsun Cansu Bey ?Yayından KaldırBK: CANSU cum ulkede sata sata birsey kalmadi farkindamisin.Yayından KaldırVATANDAŞ: Bu Ülke seninmi? sen ve senin gibiler olduğu icin bugün TC bu hale geldi CAHIL MAHLUKTüm 9 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır