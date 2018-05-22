Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Birsen Bekgöz Oldu

Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını ada konseyine çıkarmıştı. Bir önceki bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde dört ismi belirledi.

DÖRT ADAY ÇIKARTTILAR

Takım arasında yapılan oylama sonucu birinci aday Yağmur çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem ikinci eleme adayı olarak Birsen'in ismini söyledi. İkinci ada konseyinde de Nagihan ve Damla diğer eleme adayları seçildi. Dün yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli oldu.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BİRSEN OLDU

Yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alan Birsen Bekgöz, finale sayılı günler kala adaya ve hayallerine veda etti.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Almanya'nın Berlin şehrinde doğan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka'nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs'ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan yarışmacı, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.