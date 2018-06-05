Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Survivor dokunulmaz oyununu kaybeden iki takım elenme adayı olarak Damla, Turabi, Hakan ve Ümit Karan'ı potaya soktu. Ümit Karan'ın elendiği konseyde Mustafa Kemal'le vedalaşmaması geceye damga vurdu.
Survivor'da hem Gönüllüler takımının hem de Ünlüler takımının ağabeyi olarak adlandırılan Ümit Karan dün akşam adaya veda etti. Survivor finaline sayılı günler kala adaya veda eden Ümit Karan'ın vedalaşırken Mustafa Kemal'le görüşmemesi eleme gecesine damga vurdu.
ÜMİT KARAN NEDEN VEDALAŞMADI
İzleyicilerin de şoke olduğu anın nedeni de merak edilmeye başlandı. İki gün önce bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'in hangi ismi söyleyeceği merak ediliyordu. Ümit Karan ismini veren Mustafa Kemal, hem ünlüler takımını hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Nedeni ise Mustafa Kemal'in yarışmada en son olarak Merve ile kavga etmesiydi. Herkes Mustafa Kemal'in Merve ismini vermesini bekliyordu. Kendi ismini duyan Ümit Karan ise bu duruma tepki gösterdi ve Mustafa Kemal'e 'hain' dedi.
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Kaptan aşağı kaptan yukarı bu ümit dunyayimi kurtarmis elenmesi 10 numara oldu yallahhCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ümit efendi biriydi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bana neee dönsün dünya bana neeeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Benim adimimi yazcakti tabi senin adini yazcak niye kusuon rakibin o seninCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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İsabet olmuşCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır