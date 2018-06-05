Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu

Survivor'da hem Gönüllüler takımının hem de Ünlüler takımının ağabeyi olarak adlandırılan Ümit Karan dün akşam adaya veda etti. Survivor finaline sayılı günler kala adaya veda eden Ümit Karan'ın vedalaşırken Mustafa Kemal'le görüşmemesi eleme gecesine damga vurdu.

ÜMİT KARAN NEDEN VEDALAŞMADI

İzleyicilerin de şoke olduğu anın nedeni de merak edilmeye başlandı. İki gün önce bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'in hangi ismi söyleyeceği merak ediliyordu. Ümit Karan ismini veren Mustafa Kemal, hem ünlüler takımını hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Nedeni ise Mustafa Kemal'in yarışmada en son olarak Merve ile kavga etmesiydi. Herkes Mustafa Kemal'in Merve ismini vermesini bekliyordu. Kendi ismini duyan Ümit Karan ise bu duruma tepki gösterdi ve Mustafa Kemal'e 'hain' dedi.