Survivor Challenge oyunu kim kazandı, eşleşme nasıl? 27 Mayıs Challenge (Meydan Okuma) oyunu ödülü nedir?

Survivor'da bugün 27 Mayıs Perşembe Challange meydan okuma oyunu oynanıyor. İsmail - Steven ile karışalırken Dora ve Berkay mücadelesi oynanacak. Kazanan yarışmacılar ise çok güzel bir ödülün sahibi olacak. Peki, Survivor Challenge oyunu kim kazandı? Survivor Challenge meydan okuma oyunu eşleşmeleri kim, ödülü ne?