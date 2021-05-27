Survivor Challenge oyunu kim kazandı, eşleşme nasıl? 27 Mayıs Challenge (Meydan Okuma) oyunu ödülü nedir?
Survivor'da bugün 27 Mayıs Perşembe Challange meydan okuma oyunu oynanıyor. İsmail - Steven ile karışalırken Dora ve Berkay mücadelesi oynanacak. Kazanan yarışmacılar ise çok güzel bir ödülün sahibi olacak. Peki, Survivor Challenge oyunu kim kazandı? Survivor Challenge meydan okuma oyunu eşleşmeleri kim, ödülü ne?
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SURVİVOR 27 MAYIS CHALLENGE (MEYDAN OKUMA) EŞLEŞMELERİ NASIL?
Bugün meydan okuma oyununda eşleşmeler aşağıdaki gibi oldu:
- - İsmail Balaban - Steve ile karşılaşacak.
- - Dora - Berkay ile karşılaşacak.
Dora küp atışlarını seçti.
Berkay halka atışlarını seçti.
SURVİVOR 27 MAYIS CHALLENGE (MEYDAN OKUMA) OYUNU KİM KAZANDI?
Yarışma halen devam ediyor. Berkay 4-0 önde. 5 olan kazanacak. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
BERKAY 5 - 0 DORA
Berkay 5-0 kazandı.
İsmail Balaban şimdi 1-0 önde. 5 olan kazanacak.
Şimdi skor 2-2 oldu.
İSMAİL 2 - 0 STEVEN
SURVİVOR MEYDAN OKUMA OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?
Kazananlar elektronik mağazalarda harcanmak üzere 15 bin tl lik hediye çeki kazanacak. 5 olan ödülün sahibi olacaktır.