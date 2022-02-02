Survivor canlı izle! TV8 2 Şubat Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor canlı izleme linki, takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! 2 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor canlı yayın izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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SURVİVOR BU HAFTA SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 ünlüleri yendi ve genel skorda durum 2 - 1 kazanarak ödül oyununu kazanan takım oldu.

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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