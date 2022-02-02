Survivor canlı izle! TV8 2 Şubat Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?
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TV8'in heyacanla takip edilen yarışması Survivor bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Sürgün adasına giden isimler Barış ve Birsen olmuştu. Bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ada konseyinde çıkan bir isim daha netleşecek. Survivor canlı izleme linki, takipçileri tarafından araştırılıyor. 2 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün'de hangi isimler var? Survivor full izleme linki...
Survivor canlı izleme linki, takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! 2 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor canlı yayın izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 ünlüleri yendi ve genel skorda durum 2 - 1 kazanarak ödül oyununu kazanan takım oldu.
Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu