Survivor canlı izle! TV8 1 Şubat Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?
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TV8'in heyacanla takip edilen yarışması Survivor bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Sürgün adasına giden isimler Barış ve Birsen olmuştu. Bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ada konseyinde çıkan bir isim daha netleşecek. Survivor canlı izleme linki, takipçileri tarafından araştırılıyor. 1 Şubat Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün'de hangi isimler var? Survivor full izleme linki...
Survivor canlı izleme linki, takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! 1 Şubat Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor canlı yayın izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Bu hafta Sürgün Adasına giden isimler şu şekilde:
- - Barış
- - Birsen
Diğer 2 isim bugün belli olacak.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu