İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışmaları ve diyalogları ile ilgi odağı oluyor. Survivor'da birbirinden heyecanlı yarışmalar yapılırken Survivor canlı izle! Survivor TV8 HD canlı izleme linki araştırılıyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

SURVİVOR ALL STAR 2022 İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR ALL STAR 2022 İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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