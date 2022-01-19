Survivor CANLI izle! Survivor konseyi başladı! (CANLI) 19 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme adayları oldu ve sürgün adasına gönderildiler. 19 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirlendi. Birsen, Sercan, Gizem ce Hikmet sürgün adasına gönderildi. Peki, survivor'da bu akşam sms oylaması sonucu ilk elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 19 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

SURVİVOR CANLI İZLE

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Berna: 2

Berkan: 1

Ardahan: 1

Hikmet: 3

Yasin: 1

Yağmur: 1

Anıl: 1

Gökhan: 1

Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.

Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.

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