Survivor CANLI izle! 9 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirleniyor. Ödül oyunları ve eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. Peki, survivor'da sms oylaması sonucu elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 9 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

SURVİVOR CANLI İZLE!

Survivor All Star 2022 canlı izlemek için SURVİVOR CANLI İZLE'ye tıklayınız.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gizem

Sercan

Bora

Furkan

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan en iyiler mücadelesi 3 - 2 gönüllülerin üstünlüğü ile tamamlandı ve genel skorda 2 - 1 kazanarak ödül oyununu gönüllüler kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi:

Ünlüler 2 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 1 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Haberler.com - Gündem