Survivor CANLI izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirleniyor. Ödül oyunları ve eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. Peki, survivor'da sms oylaması sonucu elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

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SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşti. Sürgün adasına giden ikinci isim ve eleme adayı olan isim Bora oldu.

Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu.

Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU



Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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