Survivor CANLI izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
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TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle! haberimizde...
Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirleniyor. Ödül oyunları ve eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. Peki, survivor'da sms oylaması sonucu elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
Survivor All Star 2022 canlı izlemek için SURVİVOR CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşti. Sürgün adasına giden ikinci isim ve eleme adayı olan isim Bora oldu.
Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu.
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik