Survivor CANLI izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirleniyor. Ödül oyunları ve eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. Peki, survivor'da sms oylaması sonucu elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 7 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

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SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 6 Şubat eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isim ada konseyinin ardından gerçekleşecek oylama sonucunda netleşti. Sürgün adasına giden ikinci isim ve eleme adayı olan isim Bora oldu. Survivor 2022'de 5 Şubat akşamı haftanın ilk eleme adayı Furkan olmuştu. Kapalı oylamada Furkan ve Bora aynı oyu almasıyla açık oylamaya geçildi. Açık oylamada Bora 4 oy alırken Furkan 6 oy alarak bu haftanın ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden isim oldu. SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU Ünlüler Kadrosu: Furkan Kızılay Çağan Atakan Arslan Mert Öcal Adem Kılıçcı Nagihan Karadere Birsen Bekgöz Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Merve Aydın Batuhan Karacakaya Sema Aydemir Elif Yıldırım Gören Sercan Yıldırım Gönüllüler Kadrosu: Nisa Bölükbaşı Gökhan Keser Ogeday Girişken Berna Keklikler Anıl Berk Baki Berkan Karabulut Sude Burcu Hikmet Tuğsuz Yasin Obuz Seda Ocak Sadık Ardahan Uzkanbaş Evrim Keklik

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